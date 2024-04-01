Elazığ'da deprem

Elazığ'da bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'ne göre yaşanan depremin büyüklüğü 3, derinliği ise 6.8 kilometre.

Güneyköy - Sivrice bölgesinde yaşanan depremin bugün saat 16.46 sularında meydana geldiği belirtildi.

Kaynak: Kandilli Rasathanesi