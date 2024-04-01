İbrahim Tatlıses'ten flaş açıklama: Seçimi kaybettim ve evleniyorum

İktidarın kalesi olarak gösterilen birçok il CHP'ye geçerken, ünlü isimler de seçimler sonrası sosyal medyadan paylaşımlarda bulundu.
O isimlerden biri de geçmişte 4 defa AKP'den milletvekilliği aday adaylığı başvurusunda bulunan ancak aday gösterilmeyen Sanatçı İbrahim Tatlıses oldu.
Tatlıses, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Seçimi kaybettim ve evleniyorum. Duyduk duymayın demeyin. Tüm bekarlara selam olsun ben evleniyorum" ifadelerini kullandı.
İşte Tatlıses'in paylaşımı...
Kaynak: KARAR
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.