01 Nis 2024 - 17:05- Magazin G:

'Bahar' dizisine yeni oyuncu geliyor

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Ekranların sevilen dizisi Bahar'a oyuncu Fehmi Karaarslan katılıyor.

'Bahar' dizisine yeni oyuncu geliyor mask
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Show TV'nin en çok izlenen dizilerinden biri olan 'Bahar' dizisi, salı akşamları izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Dizinin 2 Nisan Salı akşamı ekrana gelecek bölümüne yeni bir oyuncu dahil oluyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, diziye gelecek yeni oyuncunun Rengin karakterinin (Ecem Özkaya) eski eşi olacağı ortaya çıktı. Can Wallece karakterine hayat verecek oyuncu ise Fehmi Karaarslan oldu.

MF Yapım imzalı 'Bahar'ın oyuncu kadrosunda Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Füsun Demirel, Hatice Aslan, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Sena Kalıp, Alisa Sezen Sever ve Deniz Sarıkaş yer alıyor.

Kaynak: KARAR

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01 Nis 2024 - 17:05 - Magazin

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