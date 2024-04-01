Korkunç kaza! Kamyon refüje çarptı. Ölü ve yaralı var

İ.K. yönetimindeki kamyon refüje çarparak devrildi. Kazada kamyonda bulunan Mehmet Çil hayatını kaybetti, İ.K. yaralandı. Yaralı şoför ise ilk müdahelesinin ardından hastaneye kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA