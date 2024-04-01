Özgür Subaşı başkandan çanlı yayında TFF istifa çağrısı

İstanbul Gençlergücüspor, İstanbul Kartalgücüspor ve Beşiktaş JK (33366) sicil numaralı kongre üyesi olan genç Başkan Özgür Subaşı katıldığı TV programlarının canlı yayınında, " Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ve kurullarıyla beraber istifa etsin. Türk futbolunu camiaların içinden gelen atanarak değil, olağan üstü genel kurulda delegelerin özgür iradesiyle seçilerek gelmeli. Her geçen gün her gittiği yerde tepkiler alan TFF başkanını ve kurulardaki görevlileri istifaya davet ediyoruz" dedi.