Özgür Subaşı başkandan çanlı yayında TFF istifa çağrısı

İstanbul Gençlergücüspor, İstanbul Kartalgücüspor ve Beşiktaş JK (33366) sicil numaralı kongre üyesi olan genç Başkan Özgür Subaşı katıldığı TV programlarının canlı yayınında, " Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ve kurullarıyla beraber istifa etsin. Türk futbolunu camiaların içinden gelen atanarak değil, olağan üstü genel kurulda delegelerin özgür iradesiyle seçilerek gelmeli. Her geçen gün her gittiği yerde tepkiler alan TFF başkanını ve kurulardaki görevlileri istifaya davet ediyoruz" dedi.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.