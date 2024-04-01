01 Nis 2024 - 16:17- Spor G:

Alanyaspor, Gaziantep FK için hazır!

ABONE OL Google News Sayfamız

Alanyaspor ligde yarın deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Alanyaspor, Gaziantep FK için hazır! mask
Alanyaspor, Gaziantep FK için hazır!
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Gaziantep FK ile yarın deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, turuncu-yeşilli takım, Gaziantep maçının hazırlıkları için Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde toplandı.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki idman ısınma çalışmalarıyla başladı. Futbolcular top kapma ve sprint çalışmasıyla antrenmanı tamamladı.

Ligde 10. sırada yer alan Akdeniz ekibi; 9 galibiyet, 12 beraberlik ve 9 mağlubiyet sonucu 39 puan topladı. Rakibiyle Süper Lig'de 9 kez karşılaşan Alanyaspor, bu karşılaşmalardan 5 galibiyet, 3 yenilgi ve bir beraberlikle ayrıldı.

Ligde oynadığı son 6 maçta yenilmeyen Alanya, bu maçlarda üçer beraberlik ve galibiyet elde etti.

Yarın saat 20.30'da Kalyon Stadı'nda başlayacak karşılaşmada hakem Ümit Öztürk görev yapacak.

Kaynak: AA

# Alanyaspor, futbol, idman, süper lig, Alanya, Yer, Bir, etti, fatih, başladı, Son, Gaziantep

01 Nis 2024 - 16:17 AA Antalya- Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Alanyaspor, Gaziantep FK için hazır! mask
Alanyaspor, Gaziantep FK için hazır!
Şimşek bugün yolcu mask
Şimşek bugün yolcu
Böyle maça böyle fiyat mask
Böyle maça böyle fiyat
Alanyaspor tam gaz mask
Alanyaspor tam gaz
Süper Lig'de 31. haftanın hakemleri belirlendi! Halil Umut Meler kararı ise... mask
Süper Lig'de 31. haftanın hakemleri belirlendi! Halil Umut Meler kararı ise...
Oruç tutması yasaklanan milli oyuncu kampı sinirlenerek terketti mask
Oruç tutması yasaklanan milli oyuncu kampı sinirlenerek terketti
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber