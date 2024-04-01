01 Nis 2024 - 16:07- Gündem G:

AK Parti seçim sonrası MYK olağanüstü toplanıyor

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AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yerel seçim sonuçlarını ele almak üzere yarın olağanüstü toplanacak.

AK Parti seçim sonrası MYK olağanüstü toplanıyor mask
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Türkiye 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerini seçti.

AK Parti kurulduğu 2001 yılından bu yana girdiği 18 seçimde ilk kez, birinci parti olamadı.

14'ü büyükşehir 35 belediye kazanan CHP, Türkiye genelinde en çok oyu alan parti oldu. AK parti ise oy oranında, ilk kez 2. sıraya geriledi. AK Parti, 12'si büyükşehir olmak üzere 24 ilde seçim yarışını önde kapattı.

AK PARTİ MYK YARIN OLAĞANÜSTÜ TOPLANIYOR

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki yarın yapılacak olağanüstü MYK toplantısında 31 Mart'taki yerel seçim sonuçları ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim sonuçlarını gelenek haline getirdiği balkon konuşmasında değerlendirmişti.

"İstediğimiz sonucu alamadık." diyen Erdoğan, seçim sonuçlarını masaya yatırıp gerekli müdahaleleri yapacaklarını vurgulamıştı.

Kaynak: NTV

# MYK, AK Parti, Belediye, seçim, türkiye

01 Nis 2024 - 16:07 - Gündem

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