DEVA Partisi Alanya’dan özeleştiri

ÖZKAN açıklamasında, “DEVA Partisi olarak kurumsal kimliğimizle, kendi logomuzla girdiğimiz ilk seçimde çok çalıştık, Belediye Başkan adayımız Cem Sak ve belediye meclis üyesi adaylarımız ile doğruları söyledik ve nezaketle, dürüstlükle çalışmalarda bulunduk. Özellikle Alanya halkımızda değişim duygusu çok yüksekti ve güçlü olanda birleşme gerçekleşti.

Alanya’da olumlu bir değişim olması en baştan beri istediğimizdi, bunun gerçekleşmiş olmasına çok sevindik, Alanya’da Belediye Başkanlığını yüksek bir oy oranı ile kazanan Osman Tarık Özçelik beyi, CHP İlçe Başkanı Bülent Kandemir beyi ve ekibini tebrik ediyor ve başarılar diliyorum. Bunun yanında maalesef Deva Partisi olarak milletimizin teveccühüne mazhar olamadık. Açıkça söylemek gerekir ki DEVA Partisi bu seçimlerde hem yerelde hem de genelde başarısız olmuştur. Alanya‘da partimizin kuruluşundan bu yana bulunan biri olarak ve kurulduğu günden bu yana yönetim kurulu üyesi ve daha sonra ilçe başkanı olarak şahsen de bu sorumluluğu üstleniyorum. Bize güvenen çalışma arkadaşlarımdan ve teşkilat mensuplarımızdan helallik diliyorum. Bize güvenip oy veren Alanyalı hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Elbette önümüzdeki günlerde arkadaşlarımızla istişare ederek en doğru kararları almak durumundayız. DEVA Partisi Alanya İlçe Başkanlığı olarak seçim sonuçlarını dikkatle değerlendireceğimizden ve kendi adımıza atmamız gereken adımları cesaretle atacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın” ifadelerine yer verdi. (DEVA Partisi / BÜLTEN)