Meral Akşener'den ilk açıklama: İYİ Parti seçimli kongreye gidiyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, mahalli idareler seçimleri sonuçlarına ilişkin basın toplantısı düzenliyor.

Akşener'in açıklamasından öne çıkanlar şöyle oldu:

"Sonuçların hayırlı olmasını diliyor. Seçilen tüm adayları tebrik ediyorum. Seçimlerin Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına yakışır şekilde tamamlanmış olmasını, ülkemizin köklü demokrasi geleneği için önemli buluyorum. Demokrasilerde tek konu tartışılabilir ama tek konu tartışılamaz o da milletin sandıkta gösterdiği iradedir. İYİ Parti olarak bizim yola çıkma gerekçemiz de bunu sağlamaktır."

"Milletimiz 1 il 23 ilçe ve 7 belde olmak üzere toplam 31 yeri İYİ Parti'ye emanet etti. Bu kıymetli emanet için teşekkür ediyoruz. Hala itirazların sürdüğü, sonucun netleşmediği Enver Yılmaz, Burak Kunt başkanlarıma teşekkür ediyorum"

"Geride bıraktığımız seçimlerle birlikte milletimizin 2 yumruk arasında sıkıştırılmaktan ne kadar yorulmuş olduğunu görmüş olduk. Milletimiz bu seçimde alışılmış kutuplaşma alanlarına suni kavgalara mecbur olmadığını sandığa gitmeyerek gösterdi."

"Şüphesiz ki milletimiz en esaslı mesajı da iktidara verdi. Yıllardır yanlış politikalarda ısrar eden ciddiyetsizliğe 'artık yeter' dedi. Erdoğan'a artık zorundasın dedi. Kendisini defalarca uyarmıştık. 'Milletin sabrını taşırma' demiştik. 'Tencere her iktidarı sallar' demiştik."

"Sandıklardan çıkan mesajı duymak hepimizin görevidir. İYİ Parti olarak biz de üzerimize düşen sorumluluğu alacağız. Eleştirimizi yapacağız. Gereken adımları atacağız. Tam da bu sebeple en kısa sürede seçimli kongremizi toplayacağız."

İBB bağımsız meclis üyesi İbrahim Özkan, dün akşam saatlerinde İYİ Parti Genel Başkan Meral Akşener'in kurultay kararı alarak, yeniden aday olmayacağını açıklamıştı. Seçimli kongreyi toplayacaklarını belirten Akşener ise adaylığı ile ilgili bir açıklama yapmadı.