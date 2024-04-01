AK Parti Alanya'nın eski Gençlik Kolları Başkanı Yılmaz İçmen, partisinin iç dinamiklerine ve seçim sürecine yönelik sert bir eleştiri yaptı. İçmen,"Demek ki neymiş? Dava adamı yerine halkta karşılığı olmayan 'şaklabanlar' ile yola çıkarsanız sonuç hüsran olur. (bakınız: listedeki birkaç çift hanelere) Bu malum isimlerin en yakınları kendi adaylarına oy vermedi. (bakınız: diğer adayların açılış ve mitinglerine) Nerde dava, nerde sadakat! Sonuç olarak yalaka AK Partililer AK Parti’ye kaybettirdi. Partim adına üzgün, Alanya adına sevinçliyim. Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik Hayırlı olsun!" dedi.
- Siyaset
AK Parti Alanya eski Gençlik Kolları Başkanı İçmen'den sert eleştiri! Açtı ağzını yumdu gözünü...
AK Parti Alanya eski Gençlik Kolları Başkanı Yılmaz İçmen, “Yalaka AK Partililer AK Parti’ye kaybettirdi. Partim adına üzgün, Alanya adına sevinçliyim” diyerek sert eleştiride bulundu
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.