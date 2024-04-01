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Alanya’nın kadın muhtar sayısı 3’e çıktı! İşte kadın muhtarlarımız

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31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerine mahallelerinde muhtarlık yarışına giren 3 kadın aday, ipi göğüsleyerek muhtar seçildi. Alanya’nın kadın muhtar sayısı 3’e yükseldi

Alanya’nın kadın muhtar sayısı 3’e çıktı! İşte kadın muhtarlarımız mask
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ALANYA’DA dün gerçekleştirilen 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde belediye başkan adayları ve meclis üyelerinin yanısıra muhtar adayları da kıyasıya yarıştı. Alanya bu seçimle 1 olan kadın muhtar sayısını 3’e yükseltti. Güllerpınarı Mahallesi’nin önceki dönem kadın muhtarı Serap Neğiş, güven tazeleyerek bir dönem için daha seçmenden vize aldı. Alanya’nın ilk kadın muhtarı olan Neğiş’in ardından bu seçimde kadın muhtar adaylarının sayısı da arttı. Dün gerçekleştirilen Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Kızlarpınarı Mahallesi Muhtarlığı’na Zeynep Polat Gülçelik, Hocalar Mahallesi Muhtarlığına ise Sadet Arıcan seçildi. (Kübra KAŞ)

# Belediye, başkan, Bir, Alanya, Mart

01 Nis 2024 - 13:47 - Gündem

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