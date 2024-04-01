ALANYA’DA dün gerçekleştirilen 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde belediye başkan adayları ve meclis üyelerinin yanısıra muhtar adayları da kıyasıya yarıştı. Alanya bu seçimle 1 olan kadın muhtar sayısını 3’e yükseltti. Güllerpınarı Mahallesi’nin önceki dönem kadın muhtarı Serap Neğiş, güven tazeleyerek bir dönem için daha seçmenden vize aldı. Alanya’nın ilk kadın muhtarı olan Neğiş’in ardından bu seçimde kadın muhtar adaylarının sayısı da arttı. Dün gerçekleştirilen Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Kızlarpınarı Mahallesi Muhtarlığı’na Zeynep Polat Gülçelik, Hocalar Mahallesi Muhtarlığına ise Sadet Arıcan seçildi. (Kübra KAŞ)
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Alanya’nın kadın muhtar sayısı 3’e çıktı! İşte kadın muhtarlarımız
31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerine mahallelerinde muhtarlık yarışına giren 3 kadın aday, ipi göğüsleyerek muhtar seçildi. Alanya’nın kadın muhtar sayısı 3’e yükseldi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.