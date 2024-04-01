AK Parti'nin seçimi kazandığı Siverek'te skandal görüntüler

Türkiye’de dün 61 milyondan fazla seçmen, yerel yöneticileri belirlemek için sandık başına gitti. Seçim öncesinde 'taşıma oy' tartışmalarıyla gündemde olan Şanlıurfa'nın birçok ilçesinde DEM Partililer, hile yapıldığı gerekçesiyle itirazlarda bulunmuştu. Gazeteci Barış Terkoğlu sosyal medya hesabı üzerinde toplu oy görüntülerinin olduğu bir video paylaştı. Söz konusu video AK Parti'nin, seçimi 64 oy farkla Dem Partiye karşı kazandığı Siverek'ten.

Gazeteci Terkoğlu paylaştığı videoyu şu notla paylaştı:

AK Parti, kesin olmayan sonuçlara göre, Urfa Siverek ilçesinde sadece 64 oyla seçimi kazandı. Aşağıdaki görüntü, Siverek Taşıkara-Duydum köyündeki 1505 numaralı sandıkta oy kullanma anından. Konuşmalarda "hepsine vurmayın bir tanesi cezaevinde öyle dediler" sözleriyle her şey anlatılıyor.

Kaynak: Karar