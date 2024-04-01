01 Nis 2024 - 13:05- Gündem G:

Alanya'da Osman Özçelik'ten videolu paylaşım: "Bugünden itibaren işimiz gücümüz Alanya!"

ABONE OL Google News Sayfamız

Alanya'da resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 45,32 ile ipi göğüsleyen CHP'li Osman Tarık Özçelik, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı

Alanya'da Osman Özçelik'ten videolu paylaşım: "Bugünden itibaren işimiz gücümüz Alanya!"
Alanya'da Osman Özçelik'ten videolu paylaşım: "Bugünden itibaren işimiz gücümüz Alanya!"
Video için play'e tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Türkiye dün büyük bir seçim sınavından geçti. Ülke genelinde 20'den fazla ilin belediyesi parti değiştirirken Antalya tam anlamıyla CHP'nin kalesine dönüştü. Alanya'da ise CHP'li Osman Tarık Özçelik resmi olmayan sonuçlara göre rakiplerini geride bırakarak  yüzde 45,32 oy oranı ile ipi göğüsledi. Sosyal medya hesabından bir video paylaşan Özçelik, "Birleşe birleşe kazandık! Bugünden itibaren, işimiz gücümüz Alanya!" dedi.

Alanya'da Osman Özçelik'ten videolu paylaşım:

# seçim, Antalya, türkiye, Bir, Alanya, yüzde, Sosyal

01 Nis 2024 - 13:05 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Oy kullanmaya plastik sandalyeyle taşındı mask
Oy kullanmaya plastik sandalyeyle taşındı
‘Canım çıkmadıkça oy kullanacağım’ mask
‘Canım çıkmadıkça oy kullanacağım’
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak
İmamoğlu zaferini büyük bir sevinçle duyurdu: İşte o açıklama! mask
İmamoğlu zaferini büyük bir sevinçle duyurdu: İşte o açıklama!
İşte Antalya'da son durum! DP ve MHP birer ilçede önde götürüyor... mask
İşte Antalya'da son durum! DP ve MHP birer ilçede önde götürüyor...
Özçelik: Alanya halkı vicdanlı olduğunu gösterdi mask
Özçelik: Alanya halkı vicdanlı olduğunu gösterdi
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber