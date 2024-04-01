Alanya'da Osman Özçelik'ten videolu paylaşım: "Bugünden itibaren işimiz gücümüz Alanya!"

Türkiye dün büyük bir seçim sınavından geçti. Ülke genelinde 20'den fazla ilin belediyesi parti değiştirirken Antalya tam anlamıyla CHP'nin kalesine dönüştü. Alanya'da ise CHP'li Osman Tarık Özçelik resmi olmayan sonuçlara göre rakiplerini geride bırakarak yüzde 45,32 oy oranı ile ipi göğüsledi. Sosyal medya hesabından bir video paylaşan Özçelik, "Birleşe birleşe kazandık! Bugünden itibaren, işimiz gücümüz Alanya!" dedi.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.