Alanya'da Osman Özçelik'ten videolu paylaşım: "Bugünden itibaren işimiz gücümüz Alanya!"

Türkiye dün büyük bir seçim sınavından geçti. Ülke genelinde 20'den fazla ilin belediyesi parti değiştirirken Antalya tam anlamıyla CHP'nin kalesine dönüştü. Alanya'da ise CHP'li Osman Tarık Özçelik resmi olmayan sonuçlara göre rakiplerini geride bırakarak yüzde 45,32 oy oranı ile ipi göğüsledi. Sosyal medya hesabından bir video paylaşan Özçelik, "Birleşe birleşe kazandık! Bugünden itibaren, işimiz gücümüz Alanya!" dedi.