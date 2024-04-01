Alanya'da Yücel'in ardından teneke çaldılar: "Biz kazandık"

Türkiye kritik bir seçimi daha geride bırakırken kaybedenlerin üzüntüsü, kazananların sevinci, sosyal medyada çeşitli atışmalar vs aldı başını gidiyor.
Alanya'da Adem Murat Yücel'e tepkili olan hayvanseverlerden belediye önünde ilginç bir eylem geldi.
Yıllardır Adem Murat Yücel'e kendilerini anlatamadıklarını öne süren bir hayvansever gurubu "Adem Murat Yücel kaybederse teneke çalacağız" sözünü yerine getirip belediye önünde teneke çalarak açıklama yaptı.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.