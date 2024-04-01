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Alanya'da Yücel'in ardından teneke çaldılar: "Biz kazandık"

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31 Mart yerel seçimlerinin ardından sonuçlar netleşmeye başladığı sıralarda, bir gurup hayvansever Adem Murat Yücel'in kaybettiğini anlayınca belediye önünde teneke çaldı.

Alanya'da Yücel'in ardından teneke çaldılar: "Biz kazandık"
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Türkiye kritik bir seçimi daha geride bırakırken kaybedenlerin üzüntüsü, kazananların sevinci, sosyal medyada çeşitli atışmalar vs aldı başını gidiyor.

Alanya'da Adem Murat Yücel'e tepkili olan hayvanseverlerden belediye önünde ilginç bir eylem geldi.

Yıllardır Adem Murat Yücel'e kendilerini anlatamadıklarını öne süren bir hayvansever gurubu "Adem Murat Yücel kaybederse teneke çalacağız" sözünü yerine getirip belediye önünde teneke çalarak açıklama yaptı.

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01 Nis 2024 - 12:59 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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