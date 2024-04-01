Dünya Türkiye'deki seçimleri konuşuyor! İşte manşetler...

Dün gerçekleşen yerel seçimler dünya basınının da yer aldı. Yabancı ajanslarda ve haber siteleri CHP'nin büyükşehirleri kazanarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı büyük bir zafer kazandığını öne sürdü.

AP: SEÇMEN İKTİDAR PARTİSİNİ CEZALANDIRMAK İSTEDİ

ABD merkezli haber ajansı Associated Press (AP) yerel seçimlere dair haberinde, "Muhalefet yerel seçimlerde büyük kazanımlar elde etti" başlığını kullandı.

Haberde, "İlk sonuçlara göre Türkiye'nin ana muhalefet partisi pazar günü yapılan yerel seçimlerde kilit şehirlerdeki kontrolünü korudu ve başka yerlerde büyük kazanımlar elde ederek, bu kentsel alanların kontrolünü yeniden ele geçirmeyi hedefleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı büyük bir hayal kırıklığına uğrattı" ifadeleri yer aldı.

AP'ye konuşa Edam'ın direktörü Sinan Ülgen, şaşırtıcı sonucun seçmenlerin iktidar partisini derin ekonomik rahatsızlık nedeniyle cezalandırmak istemesinden kaynaklandığını söyledi.

REUTERS: İMAMOĞLU'NUN ULUSAL BİR LİDER OLACAĞI BEKLENTİLERİ GÜÇLENECEK

İngiliz haber ajansı Reuters seçim sonuçlarına dair hazırladığı haberde, "Erdoğan'ın rakibi İstanbul'da önde gidiyor" başlığını kullandı.

Ajans ayrıca, İmamoğlu'nun kazanmasının gelecekte ulusal bir lider olacağı yönündeki beklentileri güçlendireceğini yazdı.

BLOOMBERG: ERDOĞAN YEREL SEÇİMLERDE ŞOK BİR YENİLGİYE HAZIRLANIYOR

İktidar partisine desteğin rekor seviyede düştüğünü yazan Bloomberg, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yirmi yılı aşkın bir süre önce iktidara gelmesinden bu yana yüksek enflasyon ortamında ana muhalefet partisi karşısında sandıkta şok bir yenilgiyle karşı karşıya" ifadelerini kullandı.

ABD'li yayın kuruluşu AK Parti'nin oylarının düşmesindeki en büyük nedenin yüksen enflasyon olduğunu belirterek, "Faizin şimdiye kadarki en yüksek seviye olan yüzde 50'ye çıkarılması bile yıllık yüzde 70'in biraz altında seyreden fiyat artışlarının gidişatını henüz tersine çeviremedi" diye yazdı.

WALL STREET JOURNAL: İSTANBUL'UN KONTROLÜNÜ ELE GEÇİRMEK...

ABD'li gazete Wall Street Journal, "İstanbul'un kontrolünü ele geçirmek, Erdoğan'ın iktidarını zayıflatma çabalarını sürdüren muhalefet partisini güçlendirecektir" ifadelerini kullandı.

Yerel seçimler sırasında çeşitli kampanyalara danışmanlık yapan Ankara merkezli danışmanlık şirketi Sanda Global'in başkanı Selim Sazak, "Son çeyrek yüzyılın en belirleyici muhalefet zaferiyle karşı karşıyayız" dedi" denildi.

THE ECONOMİST: MUHALEFET SEÇİMLERDEN ZAFERLE ÇIKTI

İngiliz gazetesi The Economist, muhalefetin büyükşehirlerdeki zaferine dikkat çekti.

Gazetenin haberinde, "Türkiye'nin muhalefeti 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde ülkenin en büyük şehirlerinin kontrolünü kazanarak, ülke çapında iktidardaki AK Parti'yi geride bıraktı" ifadeleri yer aldı.

AFP: YEREL SEÇİMDEN ERDOĞAN'A RAKİP OLARAK ÇIKTI

AFP "Türkiye'nin ana muhalefet partisi İstanbul ve Ankara'da zafer ilan etti ve yükselen siyasi yıldızı yerel seçimlerden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ciddi bir rakip olarak çıktı" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Karar