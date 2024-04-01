'Benim oyum nereye gitti?' Ünlü replik İstanbul'da gerçek oldu

31 Mart yerel seçimlerine sürpriz sonuçlar damga vurdu. CHP ve Yeniden Refah Partisi'nin başarısıyla damga vurduğu seçimlerde, umduğunu bulamayan partilerden biri de İYİ Parti oldu. Türkiye genelinde oyların yüzde 3.77'sini alan İYİ Parti, sadece Nevşehir'de belediye başkanlığı kazandı.

"AKŞENER İSTİFA" SESLERİ DİNMİYOR

İYİ Parti oylarındaki düşüş sonrası dün akşam saatlerinde Meral Akşener için istifa çağrısı yapıldı. İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, istifa ederek Akşener'i de istifaya davet etti. Gözler Akşener'in bugün saat 14.30'da yapacağı açıklamaya kilitlendi.

İYİ PARTİ İBB ADAYI KAVUNCU YÜZDE 1 BİLE ALAMADI

Öte yandan İYİ Parti İstanbul'da da beklediği sonuçları alamadı. İYİ Parti'nin İBB Başkan adayı Buğra Kavuncu, yüzde 0,63 oy aldı. Kavuncu'ya oy veren seçmen sayısı ise 54 bin 850'de kaldı.

OY VERDİĞİ SANDIKTAN 3 OY ÇIKTI

Seçim gecesinin en dikkat çeken notlarından biri de Kavuncu'nun oy kullandığı sandıktan çıkan sonuçlar oldu. Ortaya çıkan sandık tutanaklarına göre Kavuncu’nun, eşi ve kızıyla birlikte oy kullandığı 2254 nolu sandıktan kendisine 3 oy çıktı.

Kavuncu, Eyüpsultan'da oyunu kullanmıştı.