2019 Antalya yerel seçimlerinde CHP adayı Muhittin Böcek, yüzde 50,63 oyla birinci olurken, en yakın rakibi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin adayı Menderes Tünel’i geride bırakmıştı. 2019'da Cumhur İttifakı Antalya'da 7 ilçede kazanırken Millet İttifakı 9 ilçede kazanmıştı.
2024 Antalya yerel seçimlerinde ise sonuç dramatik ölçüde değişti. Antalya'da, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçlarına göre Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na, oyların yüzde 48,60'ını alan mevcut başkan CHP'li Muhittin Böcek seçildi. 19 ilçedeki belediye başkanlıklarında ise CHP 15, AK Parti 3, DP 1 belediye başkanlığı kazandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.