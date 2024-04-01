01 Nis 2024 - 11:22 - Siyaset

İşte son seçimden bu yana Antalya'daki çarpıcı değişim!

Resmi olmayan sonuçlarına göre, Antalya'da, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin galibi açık ara ile CHP oldu.