- Siyaset

İşte son seçimden bu yana Antalya'daki çarpıcı değişim!

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Resmi olmayan sonuçlarına göre, Antalya'da, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin galibi açık ara ile CHP oldu.

İşte son seçimden bu yana Antalya'daki çarpıcı değişim! mask
İşte son seçimden bu yana Antalya'daki çarpıcı değişim!
İşte son seçimden bu yana Antalya'daki çarpıcı değişim!
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2019 Antalya yerel seçimlerinde CHP adayı Muhittin Böcek, yüzde 50,63 oyla birinci olurken, en yakın rakibi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin adayı Menderes Tünel’i geride bırakmıştı. 2019'da Cumhur İttifakı Antalya'da 7 ilçede kazanırken Millet İttifakı 9 ilçede kazanmıştı.

İşte son seçimden bu yana Antalya'daki çarpıcı değişim!

2024 Antalya yerel seçimlerinde ise sonuç dramatik ölçüde değişti. Antalya'da, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçlarına göre Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na, oyların yüzde 48,60'ını alan mevcut başkan CHP'li Muhittin Böcek seçildi. 19 ilçedeki belediye başkanlıklarında ise CHP 15, AK Parti 3, DP 1 belediye başkanlığı kazandı.

İşte son seçimden bu yana Antalya'daki çarpıcı değişim!

# Belediye, başkan, yüzde

01 Nis 2024 - 11:22 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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