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Komunist Başkan Maçoğlu Kadıköy'de kazandı mı? Yüzde kaç oy aldı?

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Komunist Başkan olarak tanınan eski Tunceli Belediye Başkanı ve Kadıköy Belediye Başkan adayı Mehmet Fatih Maçoğlu'nun aldığı oy oranı merak konusu oldu. İşte Maçoğlu'nun aldığı oy oranı...

Komunist Başkan Maçoğlu Kadıköy'de kazandı mı? Yüzde kaç oy aldı? mask
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Aynı zamanda Tunceli Belediye Başkanı da olan Fatih Mehmet Maçoğlu'nun İstanbul Kadıköy'den aday olması şaşırtmıştı. Daha önceki seçimlerde CHP'nin adaylarının açık ara farkla kazandığı Kadıköy'de Fatih Maçoğlu yerel seçimlere iddialı girmişti. İstanbul'un en büyük ilçelerinden olan Kadıköy'deki seçim sonuçlarında ise sürpriz yaşanmadı.

CHP ADAYI FARK ATTI

CHP adayı Mesut Kösedağı yüzde 68,49'luk oy oranıyla en yakın rakibi AK Partili Veli Arslan ile Türkiye Komünist Partisi adayı Fatih Mehmet Maçoğlu'na fark attı. AK Partili Arslan yüzde 12,98 oy alırken, Maçoğlu'nun oyu ise yüzde 8,69'da kaldı.

Fatih Mehmet Maçoğlu, 2019 seçimlerinde Tunceli'yi ise yüzde 32,77'lik oy oranıyla kazanmayı başarmıştı.

# Belediye, seçim, türkiye, yüzde, fatih

01 Nis 2024 - 11:13 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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