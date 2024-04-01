Komunist Başkan Maçoğlu Kadıköy'de kazandı mı? Yüzde kaç oy aldı?

Aynı zamanda Tunceli Belediye Başkanı da olan Fatih Mehmet Maçoğlu'nun İstanbul Kadıköy'den aday olması şaşırtmıştı. Daha önceki seçimlerde CHP'nin adaylarının açık ara farkla kazandığı Kadıköy'de Fatih Maçoğlu yerel seçimlere iddialı girmişti. İstanbul'un en büyük ilçelerinden olan Kadıköy'deki seçim sonuçlarında ise sürpriz yaşanmadı.
CHP ADAYI FARK ATTI
CHP adayı Mesut Kösedağı yüzde 68,49'luk oy oranıyla en yakın rakibi AK Partili Veli Arslan ile Türkiye Komünist Partisi adayı Fatih Mehmet Maçoğlu'na fark attı. AK Partili Arslan yüzde 12,98 oy alırken, Maçoğlu'nun oyu ise yüzde 8,69'da kaldı.
Fatih Mehmet Maçoğlu, 2019 seçimlerinde Tunceli'yi ise yüzde 32,77'lik oy oranıyla kazanmayı başarmıştı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.