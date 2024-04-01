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Muharrem İnce: Bu seçimin galibi Cumhuriyet Halk Partisi'dir

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Bu seçimin galibi Cumhuriyet Halk Partisi’dir, seçilen belediye başkanlarını kutluyorum" açıklamasını yaptı.

Muharrem İnce: Bu seçimin galibi Cumhuriyet Halk Partisi'dir mask
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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 31 Mart yerel seçimlerinin sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İnce, "Bu seçimin galibi Cumhuriyet Halk Partisi’dir, seçilen belediye başkanlarını kutluyorum" dedi. Yerel seçimde yenilen iktidar oldu, CHP tarihi bir başarıya imza attı. İstanbul ve Ankara’da CHP açık ara farkla yarışı önde tamamladı.

CHP İzmir'deki üstünlüğünü de korumasının yanı sıra, Bursa, Balıkesir, Manisa, Antalya, Denizli, Afyon, Kastamonu ve Adıyaman gibi pek çok kentte seçimi kazandı. 

# Belediye, Antalya, Bir, Mart, Sosyal, açıklama, Denizli, İzmir

01 Nis 2024 - 11:00 - Siyaset

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