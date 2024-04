Alanya'nın müthiş başarısı: Antalya ve Akdeniz Bölgesi de seçimi yenialanya.com ve Dim TV'den takip etti

yenialanya.com ve Dim TV seçim gecesi için özel hazırladığı kendi bünyesinde geliştirdiği seçim sistemi ve anlaşılabilir grafiklerle beslenen sunumu ile izleyicilerinden tam not aldı.

YÜZ BİNLERCE OKUYUCU VE İZLEYİCİYE ULAŞTIK

yenialanya.com seçim akşamı deneyimli ve yetkin editör kadrosu ile yaptığı sadece Alanya değil bütün Türkiye'den an be an verdiği sonuçlar ve detaylı analiz yayınlarıyla kısa sürede toplamda 350 bin okuyucuya ulaştı.

ALTI BUÇUK SAAT KESİNTİSİZ CANLI YAYIN

Dim TV Seçim Gecesi Özel yayını; Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Başkanı ve Dim Medya Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dim, Dim Tv Ana Haber Spikeri Gülser Yiğit, gazeteci Sudi Çandır ve Yeni Alanya Politika Editörü İbrahim İpbüker’in yorumlarıyla gerçekleşti. Türkiye’nin dört bir yanından izleyicileri ekran başına kilitleyen ve rekor kıran yayın, tam altı buçuk saat sürdü. Seçim sonuçlarının anlık grafiklerle sunulduğu canlı yayın ile ilgili izleyiciler teşekkürlerini yorumlara yazarak ifade ettiler.

DİM TV ADETA ŞOV YAPTI

Dim TV seçim gecesine özel kendi bünyesinde geliştirdiği detaylı grafikler içeren yazılımı da ilk defa denedi. Geçmiş seçimlerde izleyicinin büyük teveccühünü kazanan Dim TV, kendisine ait olan izlenme rekorlarını tekrar kırdı.

DİM TV CANLI YAYINI

OSMAN TARIK ÖZÇELİK'TEN İLK DUYGULARINI YİNE DİM TV ALDI

Canlı yayın esnasında bağlantı kurduğumuz Alanya'nın yeni Başkanı Osman Tarık Özçelik'in ilk duygularını binlerce izleyiciye aktardık.

dimtv.tv, SmartTV, Artı Digital Medya Platformu, Youtube, Facebook gibi birçok kaynaktan aynı anda verdiği canlı yayınlarımız ile toplamda 200 bin izleyiciye seçim sonuçlarını an be an verdik.

MEHMET ALİ DİM TEŞEKKÜR MESAJI YAYINLADI

Küresel Gazeteciler Konseyi(KGK) Genel Başkanı ve Dim Medya Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dim yaşadığı gururu bir mesaj yayınlayarak dile getirdi. Dim mesajında;

"Dün akşam saat 17.30’dan 24’e kadar (tam 6.5 saat) süren SEÇİM GECESİ canlı yayını ile DİM TV olarak yerel seçimi tüm yönleriyle vermeye çalıştık. Seyircilerimizin ilgisi o kadar yoğundu ki yorgunluğumuza değdi. Teşekkürler Alanya" diyerek Dim TV izleyicilerine teşekkür etti.