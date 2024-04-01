Antalya Serik'in Bisikletli Başkanı Osman Bülüç kaç oy aldı?

Bisikleti ile yaptığı seçim çalışmaları ve halkın içinden çıktığı ve hep öyle kalacağı sözleri ile Türkiye'de çok insan tarafından tanınan Antalya Serik'ten bağımsız Belediye Başkan adayı olan Osman Bülüç'ün kaç oy aldığı merak konusu oldu.

Resmin olmayan sonuçlara göre Serik'te Belediye Başkanlığını CHP'li Kadir Kumbul %42,39 ile kazanırken, Ak Partili Veli Vural %27.00 ile hemen arkasında yer aldı. Bağımsız aday Osman Bülüç ise, 477 oy alarak 0.59 oy oranına erişebildi.