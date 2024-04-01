Antalya Serik'in Bisikletli Başkanı Osman Bülüç kaç oy aldı?

Bisikleti ile yaptığı seçim çalışmaları ve halkın içinden çıktığı ve hep öyle kalacağı sözleri ile Türkiye'de çok insan tarafından tanınan Antalya Serik'ten bağımsız Belediye Başkan adayı olan Osman Bülüç'ün kaç oy aldığı merak konusu oldu.
Resmin olmayan sonuçlara göre Serik'te Belediye Başkanlığını CHP'li Kadir Kumbul %42,39 ile kazanırken, Ak Partili Veli Vural %27.00 ile hemen arkasında yer aldı. Bağımsız aday Osman Bülüç ise, 477 oy alarak 0.59 oy oranına erişebildi.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.