Aday olan ünlü isimlerin aldığı oylar ne oldu? Erdal Beşikçioğlu, Hakan Peker, Davut Güloğlu...

CHP Ankara Etimesgut Belediye Başkan Adayı Erdal Beşikçioğlu, yüzde ellinin üzerinde oy olarak ipi göğüsledi. Beşikçioğlu Etimesgut'ta en yakın rakibi MHP adayına yaklaşık 20 puan fark attı.

ANKA verilerine göre şu ana kadar Etimesgut genelinde sandıkların yüzde 99.9'u açıldı. Alınan verilere göre yüzde 56,58 oy oranıyla CHP'nin Etimesgut Belediye Başkan adayı Erdal Beşikçioğlu seçimi önde tamamladı.

AA verilerine göre ise şu ana kadar Etimesgut genelinde sandıkların yüzde 100'ü açıldı. Yüzde 56,58 oy oranıyla CHP'nin Etimesgut Belediye Başkan adayı Erdal Beşikçioğlu seçimi önde tamamlayarak öne çıkan isim oldu.

Şarkıcı Hakan Peker İYİ Parti'den Karabük Safranbolu ilçe belediye başkan adayı olarak katıldığı seçim yarışında 5.sırada kaldı. Türkücü Davut Güloğlu da Yeniden Refah Partisi adayı olarak Düzce'den seçime girdi. Güloğlu Düzce'de başkanlık koltuğunu AK Partili rakibine kaptırdı. Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak yarışa dahil olan futbolcu Gökhan Zan ise yüzde 2 oy alabildi.

Ünlü dağcı Nasuh Mahruki ise İstanbul Beşiktaş'tan bağımsız aday olarak katıldığı yarışta seçilmeyi başaramadı. Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, Kocaeli Gebze'deki adaylık yarışında 3. sırada kaldı.

Sunucu Mesut Yar ise Muğla Datça'dan bağımsız aday olarak katıldığı seçim yarışında yüzde 10 oy aldı. O da üçüncü oldu. TİP adayı olarak Ankara Çankaya'dan aday gösterilen televizyoncu İrfan Değirmenci seçim yarışını 3. sırada tamamladı.

Kaynak: Gazeteoksijen