İşte Alanya'da yeni belediye meclisi

Alanya’da resmi olmayan sonuçlara göre ipi göğüsleyen Osman Özçelik zaferini ilan ederken belediye meclisinde de tablo ortaya çıktı.

CHP

1- Utkan Hasan Eminoğlu

2- Hasan Can Kamburoğlu

3- Mahmut Köse

4- Sadık Dizdaroğlu

5- Ahmet Top

6- Nazmi Zavlak

7- Halime Ceylan

8- Engin Alataş

9- Ali Yardım

10- Haydar Uyar

11- Ayhan Baysal

12- Ufuk Aras Solmaz

13- Mustafa Eroğlu

14- Ayhan Doğru

15- Şahin Ararat

16- İrem Yunusoğlu

17- Halil Durusoy

18- Asrın Ateşoğlu

19- Hüseyin Kaya

20- Ali Taşlı

CHP KONTENJAN

1- Abdurrahman Açıkalın

2- Murat Levent Koçak

3- Hasan Servet Ünlü

4- Faruk Konukçu

CUMHUR İTTİFAKI

1- Hüseyin Güney - MHP

2- Alaaddin Işık - AK PARTİ

3- Ali Şahin - MHP

4- Alper Birer - AK PARTİ

5- Ayşe Yakar Anılgan- MHP

6- Kenan Ersoy - AK PARTİ

7- Abdullah Öztürk - MHP

8- Muammer Özbudak- AK PARTİ

9- Kayhan Balta- MHP

İYİ PARTİ

1- Abdullah Sönmez

2- Ali Kamburoğlu

3- Serdar Sönmez

4- Velittin Yenialp

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