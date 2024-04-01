İşte Alanya'da yeni belediye meclisi

Alanya’da resmi olmayan sonuçlara göre ipi göğüsleyen Osman Özçelik zaferini ilan ederken belediye meclisinde de tablo ortaya çıktı.
CHP
1- Utkan Hasan Eminoğlu
2- Hasan Can Kamburoğlu
3- Mahmut Köse
4- Sadık Dizdaroğlu
5- Ahmet Top
6- Nazmi Zavlak
7- Halime Ceylan
8- Engin Alataş
9- Ali Yardım
10- Haydar Uyar
11- Ayhan Baysal
12- Ufuk Aras Solmaz
13- Mustafa Eroğlu
14- Ayhan Doğru
15- Şahin Ararat
16- İrem Yunusoğlu
17- Halil Durusoy
18- Asrın Ateşoğlu
19- Hüseyin Kaya
20- Ali Taşlı
CHP KONTENJAN
1- Abdurrahman Açıkalın
2- Murat Levent Koçak
3- Hasan Servet Ünlü
4- Faruk Konukçu
CUMHUR İTTİFAKI
1- Hüseyin Güney - MHP
2- Alaaddin Işık - AK PARTİ
3- Ali Şahin - MHP
4- Alper Birer - AK PARTİ
5- Ayşe Yakar Anılgan- MHP
6- Kenan Ersoy - AK PARTİ
7- Abdullah Öztürk - MHP
8- Muammer Özbudak- AK PARTİ
9- Kayhan Balta- MHP
İYİ PARTİ
1- Abdullah Sönmez
2- Ali Kamburoğlu
3- Serdar Sönmez
4- Velittin Yenialp
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.