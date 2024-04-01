01 Nis 2024 - 09:50- Siyaset G:

İşte Alanya'da yeni belediye meclisi

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Resmi olmayan sonuçlara göre CHP 20, Cumhur İttifakı 9, İyi Parti 4 meclis üyesi çıkardı

İşte Alanya'da yeni belediye meclisi mask
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Alanya’da resmi olmayan sonuçlara göre ipi göğüsleyen Osman Özçelik zaferini ilan ederken belediye meclisinde de tablo ortaya çıktı.

CHP

1- Utkan Hasan Eminoğlu
2- Hasan Can Kamburoğlu
3- Mahmut Köse
4- Sadık Dizdaroğlu
5- Ahmet Top
6- Nazmi Zavlak
7- Halime Ceylan
8- Engin Alataş
9- Ali Yardım
10- Haydar Uyar
11- Ayhan Baysal
12- Ufuk Aras Solmaz
13- Mustafa Eroğlu
14- Ayhan Doğru
15- Şahin Ararat
16- İrem Yunusoğlu
17- Halil Durusoy
18- Asrın Ateşoğlu
19- Hüseyin Kaya
20- Ali Taşlı

CHP KONTENJAN

1- Abdurrahman Açıkalın
2- Murat Levent Koçak
3- Hasan Servet Ünlü
4- Faruk Konukçu

CUMHUR İTTİFAKI

1- Hüseyin Güney - MHP
2- Alaaddin Işık - AK PARTİ
3- Ali Şahin - MHP
4- Alper Birer - AK PARTİ
5- Ayşe Yakar Anılgan- MHP
6- Kenan Ersoy - AK PARTİ
7- Abdullah Öztürk - MHP
8- Muammer Özbudak- AK PARTİ
9- Kayhan Balta- MHP

İYİ PARTİ

1- Abdullah Sönmez
2- Ali Kamburoğlu
3- Serdar Sönmez
4- Velittin Yenialp

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