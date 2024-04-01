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İBB Meclisi'nde dengeler değişti: Erdoğan 'Topal ördek' demişti

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İmamoğlu, sadece İstanbul'un merkezi yönetiminde değil, İBB Meclisi'nde de çoğunluğu kazanarak siyasi etkisini artırıyor. Son verilere göre, CHP'nin İBB Meclisi'ne 200'den fazla meclis üyesi sokabileceği garanti hale geldi. İBB Meclisi'nde toplam 313 meclis üyesi bulunuyor ve CHP'nin bu sonuçlarla birlikte meclis çoğunluğunu elde etmesi bekleniyor.

İBB Meclisi'nde dengeler değişti: Erdoğan 'Topal ördek' demişti mask
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İstanbul'da yaşanan gelişmeler dikkat çekiyor. 81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın belirlendiği seçimlerde, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde CHP'nin büyük bir başarı elde ettiği görülüyor.

200'DEN FAZLA MECLİS ÜYESİ SOKMAYA HAK KAZANDI

Son verilere göre, CHP'nin İBB Meclisi'ne 200'den fazla meclis üyesi sokması bekleniyor. İBB Meclisi'nde toplam 313 meclis üyesi bulunuyor ve bu sonuçlarla birlikte CHP, meclis çoğunluğunu sağlayarak zaferini pekiştirmiş olacak.

ERDOĞAN 'TOPAL ÖRDEK' DEMİŞTİ

Bu durum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019 yılında gerçekleştirilen son yerel seçimlerle ilgili olarak yaptığı "topal ördek" açıklaması gündeme yeniden geldi. Erdoğan, 2019 yılındaki İstanbul seçimleriyle ilgili, "Çoğunluğu bizde. Bunlar neye dönmüş biliyor musun, bunlar topal ördek" şeklinde konuşmuştu.

Başkanlık sistemiyle yönetilen Amerika Birleşik Devletleri’nde mevcut olan başkan ile Kongre’nin çoğunluğunun aynı partiden olmaması durumunda başkan için "topal ördek" kavramı kullanılıyor.

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01 Nis 2024 - 08:45 - Gündem

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