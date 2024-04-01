İstanbul'da yaşanan gelişmeler dikkat çekiyor. 81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın belirlendiği seçimlerde, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde CHP'nin büyük bir başarı elde ettiği görülüyor.
200'DEN FAZLA MECLİS ÜYESİ SOKMAYA HAK KAZANDI
Son verilere göre, CHP'nin İBB Meclisi'ne 200'den fazla meclis üyesi sokması bekleniyor. İBB Meclisi'nde toplam 313 meclis üyesi bulunuyor ve bu sonuçlarla birlikte CHP, meclis çoğunluğunu sağlayarak zaferini pekiştirmiş olacak.
ERDOĞAN 'TOPAL ÖRDEK' DEMİŞTİ
Bu durum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019 yılında gerçekleştirilen son yerel seçimlerle ilgili olarak yaptığı "topal ördek" açıklaması gündeme yeniden geldi. Erdoğan, 2019 yılındaki İstanbul seçimleriyle ilgili, "Çoğunluğu bizde. Bunlar neye dönmüş biliyor musun, bunlar topal ördek" şeklinde konuşmuştu.
Başkanlık sistemiyle yönetilen Amerika Birleşik Devletleri’nde mevcut olan başkan ile Kongre’nin çoğunluğunun aynı partiden olmaması durumunda başkan için "topal ördek" kavramı kullanılıyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.