Şimşek bugün yolcu

CORENDON Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında yarın Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk olacak. Ligde oynadığı son 3 maçtan galibiyetle ayrılarak özgüven kazanan turuncu yeşilli ekip, Antep deplasmanına 4'te 4 hedefiyle gidecek. Hazırlıklarını önceki gün yaptığı antrenmanla sürdüren Corendon Alanyaspor'da genç futbolcu Eren Altıntaş'ın yeni yaşı idmandan önce düzenlenen doğum günü organizasyonu ile kutlandı. Dünü ise teknik direktör Fatih Tekke'nin özel izni idman yapmadan geçiren Alanyasporlu oyuncular, bugün kulüp tesislerinde yapılacak antrenmanla Gaziantep FK mesaisini tamamlayacaklar. Ardından Corendon Airlines'a ait özel bir uçakla Gaziantep'e uçacak olan turuncu yeşilliler, kampa girerek yarın akşam oynanacak maçın saatini beklemeye başlayacaklar. Cemali AYDINOĞLU

Kaynak: Spor SERVİSİ