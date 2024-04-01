01 Nis 2024 - 04:40- Spor G:

Böyle maça böyle fiyat

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Corendon Alanyaspor Kulübü, 15 Nisan Pazartesi günü lider Galatasaray'ı konuk edeceği kritik maçın bilet fiyatlarını açıkladı. En ucuz bilet bin TL olurken, en pahalı bilet ise 5 bin TL'den satışa sunuldu

Böyle maça böyle fiyat mask
Böyle maça böyle fiyat
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TRENDYOL Süper Lig'in 32. haftası dev bir karşılaşmaya sahne olacak. Ligde oynadığı son 9 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik ve sadece 1 yenilgi alarak küme düşme hattından hızla uzaklaşan Corendon Alanyaspor, 15 Nisan Pazartesi günü saat 20.30'da başlayacak mücadelede lider Galatasaray'ı ağırlayacak. Oba Stadyumu'nda oynanacak dev müsabakanın biletlerini satışa çıkaran turuncu yeşilli kulüp, kulüp tarihinin en yüksek fiyatlı biletlerini satışa sundu. Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Galatasaray ile oynayacağı maçın biletlerini en düşük bin TL, en yüksek ise 5 bin TL olarak açıklayan Corendon Alanyaspor Kulübü, tribünlerin tamamının dolmasını beklediği mücadeleden büyük bir gelir elde etmeyi hedefliyor. Öte yandan, Alanyaspor tribünlerinden Galatasaray Passolig'ine sahip taraftarlar bilet alamayacak. Diğer Süper Lig kulüplerinin Passolig'lerine sahip taraftarlar ise turuncu yeşilli tribünlerden bilet alabilecek. Alanyaspor, Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Trabzonspor maçının bilet fiyatlarını 200 ve 400 liradan satışa çıkarmıştı. Süper Lig'in 6. haftasında oynanan Alanyaspor - Fenerbahçe maçında ise bilet fiyatları 520 ila 750 lira arasında değişiklik göstermişti. Cemali AYDINOĞLU

Böyle maça böyle fiyat

Kaynak: Spor SERVİSİ

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01 Nis 2024 - 04:40 - Spor

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