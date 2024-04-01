Yangında mahsur kalan 2 çocuk kurtarıldı

Evde mahsur kalan 2 çocuk itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İstiklal Mahallesi Fahri Leylek Caddesi'nde bulunan üç katlı binanın üçüncü katındaki dairenin balkonunda dün saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Oğuzhan Sönmez'e ait evdeki yangını görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa İtfaiye Birimi, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, evde mahsur kalan 2 küçük çocuğu kurtarıldı. Yangın büyümeden söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

Kaynak: DHA