‘Canım çıkmadıkça oy kullanacağım’

Sedye ile getirildiği sandık başında oyunu kullanan Ünverdi, “Canım çıkmadıktan sonra her seçimde oy kullanmaya geleceğim" dedi. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Antalya'da oy kullanma işlemleri devam ediyor. Muratpaşa ilçesinde de seçmenler belirlenen sandıklara giderek oylarını kullanıyor. Deniz Mahallesi'nde yaşayan ve hastalıkları nedeniyle yürümekte güçlük çeken Ahmet Ünverdi, vatandaşlık görevini yerine getirebilmek için oy kullanacağı Antalya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne ambulans ile getirildi. Kombinasyon sedyesi yardımıyla ambulanstan indirilen ve sandığa götürülen Ünverdi, kabinde eşinin yardımıyla oyunu kullandı. Sedye ile sandık başına gelen ve zarfı atan Ünverdi, kendisine yardımcı olan görevlilere de teşekkür etti. Evine tekrar ambulans ile dönen Ünverdi, “Yürüyemiyorum ama oyumu kullanmak istiyordum. Muratpaşa Belediyesi'nden destek istedim, sağ olsunlar yardımcı oldular. Ambulans benim kolum, kanadım oldu. Geçen seçim de ambulansla gelmiştim. Canım çıkmadıktan sonra her seçimde oy kullanmaya geleceğim" dedi. (DHA)

Kaynak: DHA