Oyunu kullanan sahile gitti

31 MART 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oy kullanan seçmenlerin yanı sıra yerli ve yabancı tatilciler plaja geldi. Tatilciler denize girip güneşlenirken, sahilin tadını çıkaran çocuklar sıcak havada su ve kumla oynayıp, eğlendi. Baran Aktan, "Oyumuzu kullandık. Havanın da güneşli olduğunu fark ettik. 'Denize gelelim, arkadaşlarımızla suya girelim, enerjimizi toplayalım' dedik. Burası hep böyle 7-24, dört mevsimi yaşayabileceğiniz bir yer. Güneş kreminizi sürüp, denize girebileceğimiz bir yer. Biz de bunu gerçekleştirmeye buraya geldik" dedi.



'TATİLE GELDİĞİM İÇİN OY KULLANMADIM'



Bazı seçmenler ise oy kullanmak yerine tatil yapmayı tercih etti. Bunlardan biri olan Kenan Darbaz, " Alanya'ya tatile, iki gün keyif yapmaya geldim. Oy kullanamadım, oyum İstanbul'da. Alanya'da hava on numara, anlatılmaz yaşanır. Birazdan da denize gireceğim" diye konuştu. (DHA)

Kaynak: DHA