01 Nis 2024 - 04:32- Siyaset G:

Alanya'da muhtarlık yarışını kazandılar

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YEREL seçimlerin kesin olmayan sonuçlarına göre, Alanya'nın bazı mahallelerinde seçilen muhtarlar belli oldu.

Alanya'da muhtarlık yarışını kazandılar mask
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102 mahallesi bulunan Alanya'nın Büyükhasbahçe Mahallesi’nde Turan Sağlamel, Küçük Hasbahçe Mahallesi’nde Hilmi Sezen, Sugözü Mahallesi’nde mevcut muhtar Hasan Uysal, Hacımehmetli Mahallesi’nde Kadir Zararsız, Dinek Mahallesi’nde Mehmet Murat Demir, Tepe Mahallesi’nde İlyas Kocaman,
Bektaş Mahallesi’nde Ramazan Kaya, Saray Mahallesi’nde Süleyman Dora, Çarşı Mahallesi’nde Kadri Kasapoğlu, Oba Mahallesi’nde Şeref Gürkan,
Mahmutlar Mahallesi’nde Ahmet Sönmez, Hisariçi Mahallesi’nde Mustafa Bayrak, Yeşilöz Mahallesi’nde Mehmet Yıldız, Hocalar Mahallesi’nde Sadet Arıcan, Büyükpınar Mahallesi’nde Abdurrahman Arıkan, Güzelbağ Mahallesi’nde Alim Avcı, Kestel Mahallesi'nde Hüsnü Uyar, Kadıpaşa Mahallesi’nde Hasan Yıldırım, Tosmur Mahallesi’nde Yakup Gündoğan, Payallar Mahallesi’nde Ahmet Kaya, Konaklı Mahallesi’nde Kerim Şen, Toslak Mahallesi’nde Mehmet Yüksel, Seki Mahallesi’nde Durali Kıymaz seçimi kazanan isimler oldular. (Ramazan ÖZDEMİR)

Alanya'da muhtarlık yarışını kazandılar

Kaynak: Haber Merkezi

# Alanya, Mahmutlar

01 Nis 2024 - 04:32 - Siyaset

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