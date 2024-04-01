Alanya'da muhtarlık yarışını kazandılar

102 mahallesi bulunan Alanya'nın Büyükhasbahçe Mahallesi’nde Turan Sağlamel, Küçük Hasbahçe Mahallesi’nde Hilmi Sezen, Sugözü Mahallesi’nde mevcut muhtar Hasan Uysal, Hacımehmetli Mahallesi’nde Kadir Zararsız, Dinek Mahallesi’nde Mehmet Murat Demir, Tepe Mahallesi’nde İlyas Kocaman,
Bektaş Mahallesi’nde Ramazan Kaya, Saray Mahallesi’nde Süleyman Dora, Çarşı Mahallesi’nde Kadri Kasapoğlu, Oba Mahallesi’nde Şeref Gürkan,
Mahmutlar Mahallesi’nde Ahmet Sönmez, Hisariçi Mahallesi’nde Mustafa Bayrak, Yeşilöz Mahallesi’nde Mehmet Yıldız, Hocalar Mahallesi’nde Sadet Arıcan, Büyükpınar Mahallesi’nde Abdurrahman Arıkan, Güzelbağ Mahallesi’nde Alim Avcı, Kestel Mahallesi'nde Hüsnü Uyar, Kadıpaşa Mahallesi’nde Hasan Yıldırım, Tosmur Mahallesi’nde Yakup Gündoğan, Payallar Mahallesi’nde Ahmet Kaya, Konaklı Mahallesi’nde Kerim Şen, Toslak Mahallesi’nde Mehmet Yüksel, Seki Mahallesi’nde Durali Kıymaz seçimi kazanan isimler oldular. (Ramazan ÖZDEMİR)
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.