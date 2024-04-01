Antalya'da Böcek yeniden seçildi

Böcek, saat 01.30 itibarıyla 658 bin 923 seçmenin oyunu alarak yüzde 48.6 oranını yakaladı. Cumhur İttifakı Adayı Hakan Tütüncü ise 542 bin 385 seçmenin oyunu alarak yüzde 39.87'de kaldı. (Haber MERKEZİ)
Kaynak: Haber Merkezi
ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yüzde 48.61 oranında oy alarak en yakın rakibi olan Cumhur İttifakı Adayı Hakan Tütüncü'yü geçip yeniden seçildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.