Antalya'da Böcek yeniden seçildi

Böcek, saat 01.30 itibarıyla 658 bin 923 seçmenin oyunu alarak yüzde 48.6 oranını yakaladı. Cumhur İttifakı Adayı Hakan Tütüncü ise 542 bin 385 seçmenin oyunu alarak yüzde 39.87'de kaldı. (Haber MERKEZİ)

Kaynak: Haber Merkezi