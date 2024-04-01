01 Nis 2024 - 04:29- Siyaset G:

Antalya'da Böcek yeniden seçildi

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ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yüzde 48.61 oranında oy alarak en yakın rakibi olan Cumhur İttifakı Adayı Hakan Tütüncü'yü geçip yeniden seçildi.

Antalya'da Böcek yeniden seçildi mask
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Böcek, saat 01.30 itibarıyla 658 bin 923 seçmenin oyunu alarak yüzde 48.6 oranını yakaladı. Cumhur İttifakı Adayı Hakan Tütüncü ise 542 bin 385 seçmenin oyunu alarak yüzde 39.87'de kaldı. (Haber MERKEZİ)

Kaynak: Haber Merkezi

01 Nis 2024 - 04:29 - Siyaset

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