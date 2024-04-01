01 Nis 2024 - 04:23- Siyaset

Yücel seçim ofisinde sevenleriyle buluştu

SEÇİM sonuçlarının belli olmasının ardından seçim ofisine gelen Cumhur İttifakı Adayı Adem Murat Yücel, sevenleri tarafından 'Dik Dur Eğilme, Alanya Seninle' ve 'Sen Kaybetmedin, Alanya Seni Kaybetti' sloganlarıyla karşılandı.