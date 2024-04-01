01 Nis 2024 - 04:23- Siyaset G:

Yücel seçim ofisinde sevenleriyle buluştu

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SEÇİM sonuçlarının belli olmasının ardından seçim ofisine gelen Cumhur İttifakı Adayı Adem Murat Yücel, sevenleri tarafından 'Dik Dur Eğilme, Alanya Seninle' ve 'Sen Kaybetmedin, Alanya Seni Kaybetti' sloganlarıyla karşılandı.

Yücel seçim ofisinde sevenleriyle buluştu mask
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Yücel, sevenlerine hitabında "Emanet aldığımız bu görevi 10 yıl sonra kazanan arkadaşımıza devrediyoruz. Birliğimizi, dirliğimizi bozmayalım. Bize destek veren herkese sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. Kazanan arkadaşıma da başarılar diliyorum" dedi. (Haber MERKEZİ)

Kaynak: Haber Merkezi

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01 Nis 2024 - 04:23 - Siyaset

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