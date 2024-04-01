Mehmet Şahin'den açıklama: Karar halkımızın, takdir yüce Allah’ındır

ŞAHİN'İN mesajı şöyle: Değerli dostlarım; demokrasi ve olgunluk içerisinde geçirdiğimiz yerel seçimimiz sürecinde; 'Her Şey Alanya’mız İçin' diyerek çıktığımız bu yolda beni ve yol arkadaşlarımı yalnız bırakmadığınız için, güveniniz ve destekleriniz için teşekkür ederim.



Seçim sonuçları ile ilgili en ufak bir üzüntüm yoktur. Sadece memleketime, memleketim insanına hizmet edemeyeceğim için üzgünüm. Karar halkımızın, takdir yüce Allah’ındır. Tüm emekleriniz için haklarınızı helal ediniz. Benden yana tüm haklarım helal olsun. Sonuçların Alanya’mıza hayırlı uğurlu olmasını dilerim. Saygılarımla."

Kaynak: Haber Merkezi