Sözleriyle gündem olmuştu; rekor oyla seçiliyor

31 Mart yerel seçim öncesinde CHP’nin Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal'ın bir mitinginde kullandığı sözler gündem olmuştu. Köksal, "Belediye'nin kapıları DEM Parti hariç, bütün siyasi partilere açık olacak." açıklamasıyla tartışma yaratmış, İmamoğlu ise "Şu partililer hariç şunlarla görüşürüm diyen ya kendine başka bir iş ya da kendine başka parti bulacak." şeklinde yanıtlamıştı.

Afyonkarahisar'da resmi olmayan sonuçlara göre Burcu Köksal rekor oranda oy alarak belediye başkanı seçiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi