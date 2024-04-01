01 Nis 2024 - 00:11- Gündem G:

Sözleriyle gündem olmuştu; rekor oyla seçiliyor

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"Belediye'nin kapıları DEM Parti hariç, bütün siyasi partilere açık olacak." sözleriyle gündem olan CHP'nin Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal, rekor oyla belediye başkanı seçiliyor.

Sözleriyle gündem olmuştu; rekor oyla seçiliyor mask
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31 Mart yerel seçim öncesinde CHP’nin Afyonkarahisar  Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal'ın bir mitinginde kullandığı sözler gündem olmuştu. Köksal, "Belediye'nin kapıları DEM Parti hariç, bütün siyasi partilere açık olacak." açıklamasıyla tartışma yaratmış, İmamoğlu ise "Şu partililer hariç şunlarla görüşürüm diyen ya kendine başka bir iş ya da kendine başka parti bulacak." şeklinde yanıtlamıştı. 

Afyonkarahisar'da resmi olmayan sonuçlara göre Burcu Köksal rekor oranda oy alarak belediye başkanı seçiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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01 Nis 2024 - 00:11 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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