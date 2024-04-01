Sözleriyle gündem olmuştu; rekor oyla seçiliyor

31 Mart yerel seçim öncesinde CHP’nin Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal'ın bir mitinginde kullandığı sözler gündem olmuştu. Köksal, "Belediye'nin kapıları DEM Parti hariç, bütün siyasi partilere açık olacak." açıklamasıyla tartışma yaratmış, İmamoğlu ise "Şu partililer hariç şunlarla görüşürüm diyen ya kendine başka bir iş ya da kendine başka parti bulacak." şeklinde yanıtlamıştı.
Afyonkarahisar'da resmi olmayan sonuçlara göre Burcu Köksal rekor oranda oy alarak belediye başkanı seçiliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.