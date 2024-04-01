Son dakika! Meral Akşener yarın basın toplantısı düzenleyecek

Akşener, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinin sonuçlarını parti genel merkezinde takip etti. Saat 23.30'da parti genel merkezinden ayrılan Akşener, açıklama yapmadı. Partiden yapılan yazılı açıklamada ise Akşener'in yarın seçim sonuçlarına ilişkin basın toplantısı düzenleyeceği belirtildi. Akşener, "Bugün yapılan mahalli idareler seçimlerine ilişkin gayri resmi sonuçların belirmesiyle birlikte yarın Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener, bir basın toplantısı gerçekleştirecektir. Bunun dışındaki bilgi ve haberlere itibar edilmemesi gerekir" denildi.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.