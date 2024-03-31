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İmamoğlu zaferini büyük bir sevinçle duyurdu: İşte o açıklama!

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu açıklama yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu açıklama yaptı. İmamoğlu'nun açıklamalarının satırbaşları şöyle:

İmamoğlu zaferini büyük bir sevinçle duyurdu: İşte o açıklama! mask
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İmamoğlu saat 23.30'da yaptığı yeni açıklamada da şunları kaydetti: "En son sizlerle paylaştığım süreçten bu yana artık seçimin son anlarına yaklaşmış durumdayız. Şu anda bizim sistemimizde teknolojiyle birlikte elde ettiğimiz farklı veri akışlarının bir arada değerlendirilmiş haliyle yüzde 96'sının sonuçları elimizde var.

"1 MİLYON OYLA SONUÇLAR BELLİ OLMUŞTUR"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri bu an itibariyle yeni dönemdeki yetkiyi İstanbul halkıyla birlikte bize vermiştir diyebiliriz. Elbette resmi açıklamaları, YSK, ilçeler ve il rakamlarıyla birlikte mazbata anıdır esas olan. Şu an itibariyle 1 milyonun üzerinde oyla sonuçlar belli olmuştur diyebilirim.

Açıkçası yüzde 52'ye yakın oy oranımızla yüzde 39,5 civarında oy oranı iki rakip arasındaki farkı tariflemekte. Bizi mutlu eden hedeflerimiz ilçeler noktasında büyük oranda gerçekleşmiş olmamızdır. 14 belediyemizin tamamı görevimize devam edeceğimiz belediyeler.


Yanı sıra 11 belediyede de artık elde ettiğimiz veriler gereği sonuçlanma aşamasına gelinmiş, neredeyse sonuçlar belli olmuş diyebileceğimiz ilçeler. Beyoğlu, Bayrampaşa, Beykoz, Çatalca, Silivri, Çekmeköy, Tuzla, Sancaktepe, Şile."

İmamoğlu zaferini büyük bir sevinçle duyurdu: İşte o açıklama!

Kaynak: Kamu Son Haber

# Bir, devam, var, Son

31 Mar 2024 - 22:10 - Gündem

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