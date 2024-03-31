Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak

İletişim Başkanı Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugün gerçekleştirilen mahalli idareler seçimi ile ilgili, saat 00.30'da AK Parti Genel Merkezi'nde vatandaşlarımıza hitap edecektir" dedi.

Kaynak: DHA