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Kutlamalara gölge düştü; ilçe başkanlık binasında balkon çöktü

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Denizli'nin Tavas ilçesinde CHP ilçe başkanlığı binasında seçim kutlaması sırasında balkon çöktü, 1'i ağır, 4 kişi yaralandı.

Kutlamalara gölge düştü; ilçe başkanlık binasında balkon çöktü mask
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31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde kesin olmayan sonuçlara göre Denizli'in Tavas ilçesinde, CHP Adayı Kadir Tatık'ın önde olması nedeniyle partinin ilçe başkanlığında kutlama yapıldı. Bu sırada iki katlı parti binasının birinci katındaki balkon çöktü.

4 KİŞİ YARALANDI

Balkonda bulunanlardan 1'i ağır, 4 kişi yaralandı. Yaralılar, çevre hastanelere kaldırılıp, tedaviye alındı. 

Kaynak: DHA

# Mart, kişi, Denizli

31 Mar 2024 - 23:39 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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