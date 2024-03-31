Kutlamalara gölge düştü; ilçe başkanlık binasında balkon çöktü

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde kesin olmayan sonuçlara göre Denizli'in Tavas ilçesinde, CHP Adayı Kadir Tatık'ın önde olması nedeniyle partinin ilçe başkanlığında kutlama yapıldı. Bu sırada iki katlı parti binasının birinci katındaki balkon çöktü.
4 KİŞİ YARALANDI
Balkonda bulunanlardan 1'i ağır, 4 kişi yaralandı. Yaralılar, çevre hastanelere kaldırılıp, tedaviye alındı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.