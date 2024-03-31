Alanya'da coşkulu kutlama

ÖZÇELİK, DİM TV canlı yayını sırasından Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı ve Dim Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dim’i telefonla arayarak yayına katıldı. Özçelik, balkon konuşmasını gerçekleştirmeden önce bağlandığı canlı yayında, Alanya halkına teşekkür etti. Sükûnet içerisinde bir seçim kampanyası gerçekleştirdiklerini ifade eden Özçelik, “Ben bütün Alanya’nın başkanı olacağımı söylemiştim. Bu süreçte vatandaşın gönlüne daha çok girdiğimizi gördüm. Teveccühleri için herkese teşekkür ediyorum” dedi. Bu konuşmaların ardından Alanya'da Özçelik'i destekleyen çok sayıda vatandaş sokaklara döküldü.