31 Mart 2024 yerel seçimlerinde oy kullanma işleminin tamamlandı ve kesin olmayan sonuçlar YSK yasağının kalkmasının ardından açıklanmaya başladı. Tüm ülkede seçim sonuçları büyük bir merakla takip edilirken İYİ Parti'de büyük bir deprem yaşandı.
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, acil durum kurultayı kararı alarak yeniden aday olmayacağını açıkladı. Bir kaç önce de İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkan Bilge Yılmaz "İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanlığı görevimden istifa ediyorum" şeklinde paylaşıp yapıp Meral Akşener'i istifaya çağırmıştı
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.