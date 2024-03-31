

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde oy kullanma işleminin tamamlandı ve kesin olmayan sonuçlar YSK yasağının kalkmasının ardından açıklanmaya başladı. Tüm ülkede seçim sonuçları büyük bir merakla takip edilirken İYİ Parti'de büyük bir deprem yaşandı.



İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, acil durum kurultayı kararı alarak yeniden aday olmayacağını açıkladı. Bir kaç önce de İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkan Bilge Yılmaz "İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanlığı görevimden istifa ediyorum" şeklinde paylaşıp yapıp Meral Akşener'i istifaya çağırmıştı

Kaynak: Haber Merkezi