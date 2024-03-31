Alanya'da seçmenden tepki oyu! Sandıktan "Mustafa Toklu" çıktı

SAYIM sırasında Alanya’da bir sandıktan Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) eski İlçe Başkanı Mustafa Toklu’ya oy çıktı. Bin 96 nolu sandıkta oy kullanan bir seçmen ‘Alanya Belediye Başkanlığı’ oy pusulasına Mustafa Toklu yazdı. Seçmenin adaylardan hiç birini işaretlemediği görüldü. Bununla birlikte Alanya genelinde 300'den fazla Toklu oyu çıktı. (Şerife ÇOBAN)