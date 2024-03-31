31 Mar 2024 - 21:47- Siyaset G:

Alanya'da seçmenden tepki oyu! Sandıktan "Mustafa Toklu" çıktı

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Alanya’da 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından sandıklarda sayım sürüyor

Alanya'da seçmenden tepki oyu! Sandıktan "Mustafa Toklu" çıktı mask
Alanya'da seçmenden tepki oyu! Sandıktan "Mustafa Toklu" çıktı
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SAYIM sırasında Alanya’da bir sandıktan Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) eski İlçe Başkanı Mustafa Toklu’ya oy çıktı. Bin 96 nolu sandıkta oy kullanan bir seçmen ‘Alanya Belediye Başkanlığı’ oy pusulasına Mustafa Toklu yazdı. Seçmenin adaylardan hiç birini işaretlemediği görüldü. Bununla birlikte Alanya genelinde 300'den fazla Toklu oyu çıktı. (Şerife ÇOBAN)

Alanya'da seçmenden tepki oyu! Sandıktan
Alanya'da seçmenden tepki oyu! Sandıktan
Alanya'da seçmenden tepki oyu! Sandıktan

# Belediye, Alanya, Bir

31 Mar 2024 - 21:47 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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