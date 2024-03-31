Alanya'da seçmenden tepki oyu! Sandıktan "Mustafa Toklu" çıktı

SAYIM sırasında Alanya’da bir sandıktan Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) eski İlçe Başkanı Mustafa Toklu’ya oy çıktı. Bin 96 nolu sandıkta oy kullanan bir seçmen ‘Alanya Belediye Başkanlığı’ oy pusulasına Mustafa Toklu yazdı. Seçmenin adaylardan hiç birini işaretlemediği görüldü. Bununla birlikte Alanya genelinde 300'den fazla Toklu oyu çıktı. (Şerife ÇOBAN)
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.