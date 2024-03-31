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İki aday eşit oy aldı; kura ile yeni muhtar belirlendi

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Bursa'nın İnegöl ilçesi Gazelli Mahallesi'nin 2 adayı aşit oy alınca, muhtar kura ile belirlendi.

İki aday eşit oy aldı; kura ile yeni muhtar belirlendi mask
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Bursa İnegöl Gazelli Mahallesi’nde 120 seçmen, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandık başına gitti. Gazelli İlkokulu’nda kurulan sandıkta oylarını kullanan seçmenler, 2 adayın yarıştığı muhtarlık seçimi için oy kullandı. 120 oydan 114'ü geçerli sayılırken, mevcut muhtar Hüseyin Erden ile muhtar adayı Adnan Memiş 57’şer oy aldı.

57'ŞER OY ALDILAR

Adayların seşit oy alması üzerine muhtar çekilen kura sonucu belirlendi. Sandık başkanı tarafından çekilen kurada adı çıkan Adnan Memiş, Gazelli Mahallesi’nin yeni muhtarı oldu. 

Kaynak: DHA

31 Mar 2024 - 21:44 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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