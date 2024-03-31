İki aday eşit oy aldı; kura ile yeni muhtar belirlendi

Bursa İnegöl Gazelli Mahallesi’nde 120 seçmen, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandık başına gitti. Gazelli İlkokulu’nda kurulan sandıkta oylarını kullanan seçmenler, 2 adayın yarıştığı muhtarlık seçimi için oy kullandı. 120 oydan 114'ü geçerli sayılırken, mevcut muhtar Hüseyin Erden ile muhtar adayı Adnan Memiş 57’şer oy aldı.
57'ŞER OY ALDILAR
Adayların seşit oy alması üzerine muhtar çekilen kura sonucu belirlendi. Sandık başkanı tarafından çekilen kurada adı çıkan Adnan Memiş, Gazelli Mahallesi’nin yeni muhtarı oldu.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.