Özçelik: Alanya halkı vicdanlı olduğunu gösterdi

AN İtibarı ile en yakın rakibi Adem Murat Yücel'in açık farkla önünde olan ve seçimin galibi olmasına kesin gözüyle bakılan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adayı Osman Özçelik, ilk açıklamasını Yeni Alanya'ya yaptı. Seçimin para harcayarak kazanılamayacağını ifade eden Özçelik, "Biz halkımızın gönlüne girmeyi başardık, gönüllerle beraber seçimi de kazandık. Bu bir vicdan seçimi dedik, Alanya halkı vicdanlı olduğunu gösterdi. Bu farkın oluşacağını seçimlerden önce de görüyorduk, sonuçlar tam beklediğimiz gibi oldu. Herkese teşekkür ediyorum. Bundan sonra işimiz Alanya'ya hizmet etmek olacak." ifadelerini kullandı. (İbrahim İPBÜKER)