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Özçelik: Alanya halkı vicdanlı olduğunu gösterdi

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İlk açıklamasını Yeni Alanya'ya yapan Osman Özçelik "Seçim gönüllere girerek kazanılır. Alanya halkının gönlüne girmeyi başardık." dedi

Özçelik: Alanya halkı vicdanlı olduğunu gösterdi mask
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AN İtibarı ile en yakın rakibi Adem Murat Yücel'in açık farkla önünde olan ve seçimin galibi olmasına kesin gözüyle  bakılan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adayı Osman Özçelik, ilk açıklamasını Yeni Alanya'ya yaptı. Seçimin para harcayarak kazanılamayacağını ifade eden Özçelik, "Biz halkımızın gönlüne girmeyi başardık, gönüllerle beraber seçimi de kazandık. Bu bir vicdan seçimi dedik, Alanya halkı vicdanlı olduğunu gösterdi. Bu farkın oluşacağını seçimlerden önce de görüyorduk, sonuçlar tam beklediğimiz gibi oldu. Herkese teşekkür ediyorum. Bundan sonra işimiz Alanya'ya hizmet etmek olacak." ifadelerini kullandı. (İbrahim İPBÜKER)

# Alanya, Bir, sonra, ifade, Olacak

31 Mar 2024 - 21:24 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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