31 Mar 2024 - 21:08- Gündem

Alanya'da Özçelik zaferini ilan etti

Henüz resmi olmayan sonuçlara göre Alanya Belediye Başkanlığı seçimini kazandığı görülen CHP Adayı Osman Tarık Özçelik, sosyal medya mesajıyla zaferini ilan etti