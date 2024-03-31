31 Mar 2024 - 21:08- Gündem G:

Alanya'da Özçelik zaferini ilan etti

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Henüz resmi olmayan sonuçlara göre Alanya Belediye Başkanlığı seçimini kazandığı görülen CHP Adayı Osman Tarık Özçelik, sosyal medya mesajıyla zaferini ilan etti

Alanya'da Özçelik zaferini ilan etti mask
Alanya'da Özçelik zaferini ilan etti
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ÖZÇELİK, sosyal paylaşım sitesi X üzerinden yayınladığı mesajda, Seçim Koordinasyon Merkezi'nin bulunduğu Çimen Otel'in konumunu paylaşarak şu ifadelere yer verdi:
"Zaferin coşkusunu kutlamak için 21.00'de Seçim Koordinasyon Merkezi'mizde buluşuyoruz!"

Alanya'da Özçelik zaferini ilan etti

Kaynak: Haber Merkezi

# seçim, Yer, Sosyal, Otel

31 Mar 2024 - 21:08 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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