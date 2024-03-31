Son dakika! İstifasını açıkladı

31 Mart 2024 yerel seçimler öncesinde depremlerin sık sık yaşandığı İYİ Parti'de sonuçların açıklanmaya başlanmasının ardından yeni bir gelişme daha yaşandı. İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanlığına atanan Prof. Dr. Bilge Yılmaz sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak istifa ettiğini açıkladı ve Başkan Meral Akşener'i de istifaya çağırdı. Prof. Dr. Yılmaz'ın paylaşımı şu şekilde:

"İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'i istifaya davet ediyorum. Önümüzdeki genel seçimlerde ülkemizin AK Parti iktidarının kötü ve beceriksiz yönetiminden kurtulması için bugünden çalışmaya başlamalıyız. Bu sonuçlar göstermiştir ki yapacak çok işimiz var, kaybedecek vaktimiz yok. Bu yönde yapacağım çalışmalara ağırlık verebilmek için İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanlığı görevimden istifa ediyorum."

Kaynak: Haber Merkezi