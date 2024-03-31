Erdal Beşikçioğlu seçildi mi? Aldığı oy taş çıkarttı!

Milyonlarca seçmen bugün sandık başına giderek 31 Mart Türkiye yerel seçimleri için oylarını kullandı.
Sandıkların kapanmasının ardından oylar sayılmaya başladı. Vatandaşlar seçim sonuçlarını büyük bir merakla takip ediyor.
Sonucu en çok merak edilen belediyeler arasında ise Ankara'nın Etimesgut Belediyesi yer alıyor.
CHP'nin Ankara Etimesgut Belediyesi başkan adayı ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun seçilip seçilemediği merak ediliyor.
Ankara’nın Etimesgut ilçesinde seçim heyecanı devam ediyor. CHP'den aday olan oyuncu Erdal Beşikçioğlu, seçim sonuçlarında anlık duruma göre yüzde 54.07 ile önde gidiyor.
Kaynak: Cumhuriyet
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.