31 Mar 2024 - 20:51- Gündem G:

Erdal Beşikçioğlu seçildi mi? Aldığı oy taş çıkarttı!

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CHP'nin Ankara Etimesgut Belediyesi başkan adayı ünlü oyuncu Erdaş Beşikçioğlu'nun aldığı oy oranı merak ediliyor. İşte detaylar...

Erdal Beşikçioğlu seçildi mi? Aldığı oy taş çıkarttı! mask
Erdal Beşikçioğlu seçildi mi? Aldığı oy taş çıkarttı!
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Milyonlarca seçmen bugün sandık başına giderek 31 Mart Türkiye yerel seçimleri için oylarını kullandı.

Sandıkların kapanmasının ardından oylar sayılmaya başladı. Vatandaşlar  seçim sonuçlarını büyük bir merakla takip ediyor.

Sonucu en çok merak edilen belediyeler arasında ise Ankara'nın Etimesgut Belediyesi yer alıyor.

CHP'nin Ankara Etimesgut Belediyesi başkan adayı ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun seçilip seçilemediği merak ediliyor.

Ankara’nın Etimesgut ilçesinde seçim heyecanı devam ediyor. CHP'den aday olan oyuncu Erdal Beşikçioğlu, seçim sonuçlarında anlık duruma göre yüzde 54.07 ile önde gidiyor.

Erdal Beşikçioğlu seçildi mi? Aldığı oy taş çıkarttı!
Erdal Beşikçioğlu seçildi mi? Aldığı oy taş çıkarttı!

Kaynak: Cumhuriyet

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31 Mar 2024 - 20:51 - Gündem

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