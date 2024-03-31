Alanya'da sandıkların yüzde 14'ü açıldı. İşte son durum...

31 Mart 2024 yerel seçimde oy kullanma süreci tüm Türkiye'de tamamlandı. Oy sayımı işleminin hala sürdüğü seçimde yayın yasağı kalktı ve ilk resmi olmayan sonuçlar da gelmeye başladı. Alanya'da resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 14'ü açıldı ve yüzde 47,6 ile CHP Belediye başkan adayı Osman Tarık Özçelik önde. İşte Alanya'da son durum
AÇILAN SANDIK SAYISI:
106/745
Osman Tarık Özçelik - CHP %47,6
Adem Murat Yücel - MHP %26,2
Mehmet Şahin - İYİ PARTİ %21,07
Mehmet Şirin Filiz - DEM PARTİ %1,55
DİĞER - %1,16
Tahsin Biner - ZAFER PARTİSİ %0,71
Enes Nergiz - YENİDEN REFAH PARTİSİ %0,55
Kaynak: Anadolu Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.