Mansur Yavaş: Büyükşehir tamam

Mansur Yavaş, sandık sonuçları sisteme girilmeye devam ederken sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yavaş, 'AnkaraKazandı' etiketi ile yaptığı açıklamada, "Merhaba güzel Başkent'in güzel yürekli insanları. Büyükşehir tamam, ilçe sonuçlarını bekliyoruz. Sandık görevlilerimiz hariç tüm hemşerilerimi saat 22.00'de Ankara Büyükşehir Belediye merkez binası bahçesine davet ediyorum" dedi.

Kaynak: DHA