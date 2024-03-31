Ülkede acil durum ilan edildi

Kanada'nın Ontario eyaletindeki Niagara bölgesinde, Ay'ın, Dünya ile Güneş arasından geçmesiyle oluşan tutulma için beklenen yaklaşık 1 milyon ziyaretçi nedeniyle acil durum ilan edildi.



Trafik sıkışıklığı, ilk yardım hizmetlerine duyulan ihtiyacın artması ve cep telefonu ağlarına aşırı yüklenme gibi durumlar için hazırlık yapılacağını yetkililer belirtti.



8 Nisan'daki tam Güneş tutulması, Meksika, ABD'nin doğu bölgeleri ve güneydoğu Kanada'dan izlenebilecek ancak Türkiye'den gözlemlenemeyecek. Niagara bölgesinde en son 1979'da Güneş tutulması gözlenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı