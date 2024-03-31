31 Mar 2024 - 19:59- Dünya G:

Ülkede acil durum ilan edildi

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Kanada'nın Ontario eyaleti Niagara 8 Nisan'da gerçekleşecek Güneş tutulmasının en iyi gözlemleneceği yerlerden biri olduğu için yaklaşık 1 milyon ziyaretçinin gelmesi bekleniyor ve bu sebeple acil durum ilan edildi.

Ülkede acil durum ilan edildi mask
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Kanada'nın Ontario eyaletindeki Niagara bölgesinde, Ay'ın, Dünya ile Güneş arasından geçmesiyle oluşan tutulma için beklenen yaklaşık 1 milyon ziyaretçi nedeniyle acil durum ilan edildi.


Trafik sıkışıklığı, ilk yardım hizmetlerine duyulan ihtiyacın artması ve cep telefonu ağlarına aşırı yüklenme gibi durumlar için hazırlık yapılacağını yetkililer belirtti.


8 Nisan'daki tam Güneş tutulması, Meksika, ABD'nin doğu bölgeleri ve güneydoğu Kanada'dan izlenebilecek ancak Türkiye'den gözlemlenemeyecek. Niagara bölgesinde en son 1979'da Güneş tutulması gözlenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Son, acil, türkiye

31 Mar 2024 - 19:59 - Dünya

Mahreç  Haber Merkezi

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