Ülkede acil durum ilan edildi

Kanada'nın Ontario eyaletindeki Niagara bölgesinde, Ay'ın, Dünya ile Güneş arasından geçmesiyle oluşan tutulma için beklenen yaklaşık 1 milyon ziyaretçi nedeniyle acil durum ilan edildi.
Trafik sıkışıklığı, ilk yardım hizmetlerine duyulan ihtiyacın artması ve cep telefonu ağlarına aşırı yüklenme gibi durumlar için hazırlık yapılacağını yetkililer belirtti.
8 Nisan'daki tam Güneş tutulması, Meksika, ABD'nin doğu bölgeleri ve güneydoğu Kanada'dan izlenebilecek ancak Türkiye'den gözlemlenemeyecek. Niagara bölgesinde en son 1979'da Güneş tutulması gözlenmişti.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.