Antalya'da sandık başında epilepsi nöbeti geçirdi; başkan adayı doktor ilk müdahaleyi yaptı

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Manavgat Atatürk İlkokulu'nda görevli kimliği öğrenilemeyen sandık müşahidi, oy kullanma işlemleri sürerken epilepsi nöbeti geçirdi. Düşüp başını yere vuran müşahide ilk müdahaleyi, o sırada sandıkları ziyaret amacıyla okulda bulunan CHP Manavgat Belediye Başkan Adayı doktor Niyazi Nefi Kara yaptı. Müşahit, ihbar üzerine okula gelen sağlık görevlileri tarafından özel hastaneye götürüldü. Müşahidin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA