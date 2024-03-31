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Antalya'da sandık başında epilepsi nöbeti geçirdi; başkan adayı doktor ilk müdahaleyi yaptı

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Antalya Manavgat'ta bir okulda görevli müşahit, epilepsi nöbeti geçirdi. Başını yere çarpan müşahit, ilk müdahalesini CHP Belediye Başkan Adayı doktor Niyazi Nefi Kara'nın yapmasının ardından, hastaneye kaldırıldı.

Antalya'da sandık başında epilepsi nöbeti geçirdi; başkan adayı doktor ilk müdahaleyi yaptı mask
Antalya'da sandık başında epilepsi nöbeti geçirdi; başkan adayı doktor ilk müdahaleyi yaptı
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Manavgat Atatürk İlkokulu'nda görevli kimliği öğrenilemeyen sandık müşahidi, oy kullanma işlemleri sürerken epilepsi nöbeti geçirdi. Düşüp başını yere vuran müşahide ilk müdahaleyi, o sırada sandıkları ziyaret amacıyla okulda bulunan CHP Manavgat Belediye Başkan Adayı doktor Niyazi Nefi Kara yaptı. Müşahit, ihbar üzerine okula gelen sağlık görevlileri tarafından özel hastaneye götürüldü. Müşahidin tedavisinin sürdüğü öğrenildi. 

Antalya'da sandık başında epilepsi nöbeti geçirdi; başkan adayı doktor ilk müdahaleyi yaptı

Kaynak: DHA

# Gelen, sağlık, Belediye, başkan, Atatürk

31 Mar 2024 - 19:50 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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